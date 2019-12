İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu: Adalar'da simgesel 35 simgesel fayton kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Adalar'da simgesel 35 faytonun kalacağını, bunun dışında faytonun kalkacağını belirterek, "Elektrikli araçlar ve elektrikli bisikletlerle daha çağdaş bir şekilde Adalar ulaşımını sürdüreceğiz." dedi. - Anadolu Ajansı.

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 6 aylık çalışma dönemini değerlendirdi. Adalar'da 81 at itlaf edildiAdalar'da fayton turları durduruldu Finansal alanda yaptıklarını anlatan İmamoğlu, göreve, vadesi geçmiş yaklaşık olarak 6 milyar liralık bir borcu teslim alarak başladıklarını söyledi. Sene sonuna kadar da 8 milyar liralık bütçe açığı bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, "Yani işbaşı yaptığımız 26 Haziran'da, İBB'de toplamda 14 milyarlık bir kara delik devraldık. Biz, bu büyük krizi, bu devasa finansal açığı yönettik. Yönetmekle de kalmadık, 6 ayın sonunda vadesi geçmiş borçlarda neredeyse artış da olmadı." diye konuştu. Yaptıkları tasarruflara karşın pek çok durmuş yatırımı yeniden başlattıklarının altını çizen İmamoğlu, İBB'nin profesyonel kadrolarıyla piyasaya güven geldiğini aktardı. İBB iştiraklerinin devlete olan vergi borçlarının büyük bölümünü ödeyip geri kalanını yapılandırdıklarını belirten İmamoğlu, "İGDAŞ hariç, iştiraklerimizde yaklaşık 500 milyonluk fark yarattık ve kara geçirdik. İGDAŞ ile birlikte 900 milyon lira gibi bir kar ile bu yılı kapatıyoruz." dedi. Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşıma büyük önem verdiklerini ifade ederek, finansman yetersizliği nedeniyle çalışmaları duran metro hatlarını 371 milyon avroluk dış krediyle yeniden başlattıklarını kaydetti. Cemevlerinin statüsü meclise gelecek İstanbul'da 30 Ağustos'tan itibaren hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 24 saatlik kesintisiz ulaşım tarifesine başladıklarını hatırlatan İmamoğlu, 6 metro hattında da hafta sonu gece işletme uygulamasına geçtiklerini kaydetti. Üniversite öğrencileri için yıllık 3 bin 200 lira eğitim yardımı, Halk Süt projesiyle 90 bin çocuğa aylık 8 litre süt desteği verdiklerini aktaran İmamoğlu, ayrıca söz verdiği 150 kreşten 11’inin temelini attıklarını kaydetti. Kadın çalışan sayısını artırdıklarını belirten İmamoğlu, İSPARK’ta yeni işe alımların yüzde 50’sini kadınlardan yaptıklarını söyledi. Cemevlerinin statüsünü İBB Meclisine getireceklerini aktaran İmamoğlu, "Cemevlerinin İstanbul’un tamamında ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz. Benim hayalimdeki İstanbul, hoşgörü ve barışla kenetlenmiş, bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş bir İstanbul." ifadelerini kullandı. İstanbul Otogarı'ndaki çalışmaların sürdüğünü kaydeden İmamoğlu, buranın bir inovasyon merkezine ve start-up hub'ına dönüştürülmesi için planlama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Onlarca uluslararası festival planladıklarını dile getiren İmamoğlu, bu amaçla İstanbul Turizm Platformu'nu da kurduklarını ve İstanbul'un dünyadan en çok yabancı ziyaretçi çeken ilk 3 şehirden birisi olacağını dile getirdi. "İş birliği protokolünden çekiliyoruz" Konuşmasının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı Kanal İstanbul’la ilgili ÇED raporuna ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti: "2018 yılında İBB olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı ile bana göre usulüne uygun olmayan şekilde imzalanmış ya da imzalatılmış olan iş birliği protokolünden İBB olarak biz çekiliyoruz. Kararımız nettir, çekildiğimizi de yazılı şekilde bugün itibari ile her iki bakanlığı da iletmiş durumdayız." Protokolün yetkisiz imza ile yapıldığını öne süren İmamoğlu, konuyla ilgili çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi. 35 fayton kalacak Büyükada'daki atların ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesinin ardından faytonların kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan İmamoğlu, şunları aktardı: "Ulaşım gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak elektrikli lastikli araçlarla yapılacak. Yine turistik amaçlı yolculukla ilgili belirli güzergahlarda yine Ada yaşamına uygun yazlık tarzına uygun etrafı açık 2 kişilik 4 kişilik şeklinde, elektrikli araçlarla beraber bunun dünyada örnekleri var. Bu araştırmalarımız devam ediyor. 35 simgesel fayton kalacak, bunun dışında fayton kalkıyor. Net olarak kalkıyor. Toplu taşıma ve turistik amaçlı elektrikli araçlar ve elektrikli bisikletlerle daha çağdaş bir şekilde Adalar ulaşımını sürdüreceğiz. Biz oradaki yıllardır emek harcayan 3. nesil faytoncu mesleği yapan insanlarımızı asla yok saymıyoruz. Çarşamba günü Valimle beraber de toplantı yapıp bu süreci toparlamak niyetindeyiz." "Süreci kaygıyla izliyorum" Ekrem İmamoğlu, CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün rüşvet suçlamasında bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve FETÖ üyeliğinden tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a desteğini dile getirerek, süreci kaygıyla izlediğini söyledi. Urla Belediyesine kayyum ataması yapılmasını protesto ettiğini ifade eden İmamoğlu, "İnsanların eğer terörle ilişkisi var ise ve terörle ilgili bir süreç denetimine tabiyse, bu ne tesadüftür ki hep seçimden sonra oluyor. Seçimden önce bunların hiçbirisi ortaya çıkmıyor." diye konuştu.