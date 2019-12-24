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Giriş Tarihi : 24-12-2019 11:28

Oyuncaklardaki bazı kimyasalların limit değerleri düşürüldü

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, oyuncaklardaki bazı kimyasalların limit değerleri düşürüldü.

Oyuncaklardaki bazı kimyasalların limit değerleri düşürüldü
Ankara Ticaret Bakanlığınca, oyuncaklarda kullanılan kimyasalların limit değerleri yeniden belirlendi. Bakanlığın, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, oyuncak veya oyuncak bileşenlerinde migrasyon limitleri belirlendi. Değişiklikle, son bilimsel gelişmelere göre bazı kimyasal kısıtlamalarındaki limit değerlere ilişkin Avrupa Birliği (AB) direktifi düzenlemelerinin mevzuata aktarılması amaçlandı. Bu kapsamda, AB direktifine uygun şekilde, kurşuna ilişkin sınır değerler ile kazınabilir oyuncak materyalinde krom VI elementine ilişkin limit değer düşürüldü. Buna göre, 36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanıma yönelik veya ağza alınan oyuncaklarda kullanılabilen Bisfenol A için mevcut spesifik sınır, AB direktifindeki değişikliğe paralel indirildi. Ayrıca fenolün kullanımının kısıtlanmasına ilişkin olarak da düzenlemeye gidildi. Hobi boyalarına yeni tanım Öte yandan, hobi boyaları, parmak boyaları, cam boyaları, yapıştırıcılar ve sabun köpüğü gibi su bazlı oyuncaklar kastedilerek yapılan kısıtlamanın, diğer oyuncak türleriyle karıştırılmaması açısından, limit değere ilişkin açıklama metnindeki "su oyuncağı" ifadesi "su bazlı oyuncak" olarak değiştirildi. Bu kapsamda düzenlemenin tanımlar kısmına "su bazlı oyuncak" eklendi. Yönetmelikle düzenlenen kimyasal kısıtlamalara ilişkin değişiklikler bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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