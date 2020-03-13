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Giriş Tarihi : 13-03-2020 11:42

Yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Kovid-19' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan firmaların uymaları gereken kurallara ilişkin genelge hazırladı.

Yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Kovid-19' uyarısı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Vekili Mahmut Gürses imzasıyla bakanlığın bölge müdürlüklerine ve sivil toplum kuruluşlarına gönderilen genelgede, Çin'in Vuhan şehrinde başlayan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınının dünyada küresel bir tehdit durumuna geldiği ifade edildi.

 

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı yönünden acil durum ilan edildiğinin anımsatıldığı genelgede, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde de koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı bildirildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Kovid-19'a karşı koruyucu tedbirlerin alınmasını teminen, yolcu taşımacılığı faaliyetleri kapsamında taşımacıların, yapacakları seferlerde görsel yayın cihazlarında yolculara koronavirüs ile ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması ve yolcuların kişisel hijyene karşı duyarlı olmaları yönünde gerekli uyarılarda bulunulması gerekiyor. Yapılan her seferden sonra otobüste temizlik ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılması önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hijyen kurallarına riayet edilen mola yerlerinin tercih edilmesi hususlarının tüm yolcu taşımacılığı yapan firmalara duyurulması, aksine hareket eden firmalar için de Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi hususunda gereği yapılacak."

 

ETİKETLER: ulaştırma ve altyapı bakanlığı yolcu taşımacılığı kovid-19 koronavirüs
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