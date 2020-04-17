ABD uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 655’e yükseldi

ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı bildirildi.

Washington

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