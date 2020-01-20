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Giriş Tarihi : 20-01-2020 14:32

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Türkiye'nin kıyı kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinde yarın yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. -

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. 

Yağışların kıyı kesimler ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki yağışların "kuvvetli" gerçekleşmesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Denizlerde, Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

 

ETİKETLER: meteoroloji hava durumu sağanak yağış kar ağmur
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