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Giriş Tarihi : 17-03-2020 16:32

EURO 2020 ertelendi

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini duyurdu.

EURO 2020 ertelendi

İstanbul

 

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Federasyonun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi. 

UEFA, yeni tip koronavirüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor. Toplantıdan EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleriyle ilgili önemli kararların çıkması bekleniyor.

 

ETİKETLER: EURO 2020 NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI KORONAVİRÜS KOVİD-19
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