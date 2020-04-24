Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
4- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak.
5- Dünya genelinde başlayan ramazan coşkusuyla Türkiye ve çok sayıdaki ülkede, İslam aleminin mübarek ayının ilk günü idrak ediliyor.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplanacak.
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