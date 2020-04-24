SİYASET
Giriş Tarihi : 24-04-2020 09:10

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. 

4- Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile şubat ayı katı yakıtlar istatistiklerini yayımlayacak. 

5- Dünya genelinde başlayan ramazan coşkusuyla Türkiye ve çok sayıdaki ülkede, İslam aleminin mübarek ayının ilk günü idrak ediliyor. 

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplanacak.

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