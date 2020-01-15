İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire İran'dan ayrıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in İran'dan ayrıldığı bildirildi.

İstanbul

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle kısa bir süre gözaltına alınmasıyla gündeme gelen İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, İran'ı terk etti.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındıİran'dan İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği sinyali

Haberde, İngiliz Büyükelçi'nin "kurallara uygun olarak ülkeden ayrıldığı" ifadelerine yer verildi.

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katılmasını gerekçe göstererek, Londra yönetimine protesto notası vermişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetinden Macaire'in ülkeden gönderilmesi talebinde bulunmuştu.