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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.