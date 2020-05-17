SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-05-2020 10:47
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR
65 YAŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR
Korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş, daha sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlara Pazar günleri 11.00-15.00 saatleri arası, 0-14 yaş grubuna Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında, 15-20 yaş grubuna da Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmişti. Bu yaş gruplarındaki vatandaşlar da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Hafta sonları sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan normalleşme planında takviminde yer alan bilgilere göre, 27 Mayıs 2020’de sokağa çıkma yasağında yaş sınırlandırılması kalkacak. 1 Haziran'da ise sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırılacak.
Kaynak : Yeniçağ Gazetesi