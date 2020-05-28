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Giriş Tarihi : 28-05-2020 22:57   Güncelleme : 29-05-2020 07:33

65 YAŞ ÜSTÜ İŞLETME SAHİPLERİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞABİLECEKLER

65 YAŞ ÜSTÜ

65 YAŞ ÜSTÜ İŞLETME SAHİPLERİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞABİLECEKLER

       Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ancak esnaf olanlar maske ve mesafe kuralına uymak şartyla işinin başında olabilecek, açıklamasında bulunmuştu. Bu konuda  İç İşler Bakanlığınca konu ayrıntılı bir genelgeyle  uygulamaya konuldu:

     Genelgeye göre,daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

         Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için ise  sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

          Daha önceki  uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında  olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecekler.

 

 

 

 

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