SAĞLIK
Giriş Tarihi : 17-04-2020 05:41

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.

 

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