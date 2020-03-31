BP Türkiye'den ambulanslara akaryakıt desteği

BP Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına ücretsiz akaryakıt temin edecek.

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuDÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son verilerŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

BP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayat kurtaran çalışmalarına destek olmak amacıyla İstanbul'da hizmet veren İl Sağlık Müdürlüğü ambulanslarına akaryakıt bağışında bulunacak.

Söz konusu bağış, nisan ayı boyunca 1 milyon lira değerinde akaryakıt teminini kapsayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Türkiye Ülke Müdürü Joe Murphy, bu dönemin toplumların ve şirketlerin birlikte çalışmasını gerektiren bir dönem olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık çalışanlarının verdikleri emekler için müteşekkiriz ve önümüzdeki ay boyunca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulanslara BP istasyonlarımızda ücretsiz akaryakıt desteği vererek küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. BP Türkiye için önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin emniyeti ve sağlığı. Gelişmeleri yakından takip ediyor, Sağlık Bakanlığımız ile Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarı ve tavsiyelerini dikkate alarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz."