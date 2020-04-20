Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da 59 milyon iş tehlikede

Uluslararası danışmanlık firması McKinsey, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa ülkelerinde 59 milyon işi tehlikeye soktuğunu duyurdu.

Brüksel

Çeşitli şirketlere ve kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti veren McKinsey & Company, Kovid-19'un Avrupa'da istihdama etkisine ilişkin çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, Kovid-19'un bir halk sağlığı krizi olduğu anımsatılarak, salgına karşı alınan tedbirlerin işletmeler ve çalışanlar için ciddi sonuçlar ortaya çıkardığı ve reel ekonomiye zarar verdiği kaydedildi.

Birçok sektörde ekonomik faaliyetin durma noktasına gelmesiyle işletmelerin mali yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandıkları belirtilen çalışmada, belirsizlik nedeniyle pek çok şirketin iş gücünde değişiklik yapmayı değerlendirdikleri ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle Avrupa'da milyonlarca işçinin çalışma saatlerinde azalma, ücretsiz izin veya işten çıkarma ile karşılaşabileceğine dikkati çekilen çalışmada, "Kovid-19 krizinin Avrupa'da 59 milyon kadar işi tehlikeye soktuğunu tahmin ediyoruz." denildi.

Söz konusu rakamın, Avrupa'da toplam istihdamın yüzde 26'sını temsil ettiği belirtilen çalışmada, salgının gelecek aylarda Avrupa'nın işsizlik oranını neredeyse iki katına çıkarabileceğine işaret edildi.

Çalışmada, Kovid-19'dan en fazla etkilenecek sektörler müşteri hizmetleri, satış, gıda, inşaat, üretim ve ofis destek olarak sıralandı.

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