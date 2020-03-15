Irak ve Suudi Arabistan'da koronavirüs vakası arttı

Irak yönetimi, ülke genelinde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti. Suudi Arabistan'da ise Kovid-19 vakası 103'e yükseldi

İstanbul

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de (IKBY) dahil olmak üzere ülke genelinde yeni tip Kovid-19'a yakalananların sayısının 110 olduğunu kaydetti.

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Ülkede söz konusu virüs nedeniyle 9 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bedir, hastalığa yakalanan 36 kişinin de iyileştiğini kaydetti.

Son resmi açıklamalarda, ülkede tespit edilen kesin vaka sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

Irak tedbirleri artırdı

Kerkük Valiliği Basın Sorumlusu Mervan el-Ani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında Kerkük-Bağdat kara yolunu ulaşıma kapatma kararı alındığını söyledi. Uygulamanın gece yarısından itibaren başlayacağını ve 3 gün süreceğini aktaran Ani, toplu taşıma ve özel araçlarla kentler arası seyahatleri durdurarak virüsün yayılma riskini azaltmak istediklerini ifade etti.

Güneydeki Necef kentine de tüm giriş ve çıkışların 2 gün boyunca yasaklanması kararı alındı. Necef Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Necef havaalanının kapatılmasına ve kent merkezinde araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Basra Valiliği de kente tüm giriş ve çıkışların yasaklandığını ve uygulamanın 3 gün devam edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 103'e yükseldi

Suudi Arabistan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığından aktardığı açıklamaya göre, ülkede 17 kişide daha Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ülke genelinde vaka sayısı 103 oldu.

Yeni vakaların 4'ü İran, biri İtalya'dan gelen vatandaşlarda görüldü.

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