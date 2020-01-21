SPOR
Giriş Tarihi : 21-01-2020 15:07

Lazio Başkanı, kulübe gelen cezayı taraftarına fatura etti

Başkan Claudio Lotito, UEFA'nın kulübe kestiği 50 bin avroluk cezanın sorumluları olan taraftarları tespit edip, cezayı ödemeye çağırdı.

Lazio Başkanı, kulübe gelen cezayı taraftarına fatura etti

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'da başkan Claudio Lotito, UEFA'nın ırkçılık ve ayrımcılık talimatlarına aykırı tribün olayları nedeniyle kulübe kestiği 50 bin avroluk para cezasını, sorumlu taraftarlara fatura etti.

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre, bu sezon UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele ederek, elenen Lazio, 3 Ekim'de Fransa temsilcisi Rennes ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta, taraftarının neden olduğu olaylar sebebiyle UEFA'dan ceza aldı.

UEFA, bazı Lazio taraftarlarının maç sırasında, İtalya'nın faşist döneminde kullanılan ve bugün ırkçı-ayrımcı simge olarak kabul edilen "Roma selamı" yapması nedeniyle mavi-beyazlı kulübe 50 bin avroluk para cezası kesti. Cezanın ödemesi konusunda ise kulüp başkanı Lotito, ilginç bir uygulamaya gitti.

Lotito, "Roma selamı" vererek söz konusu cezayı aldıran taraftarlara, "UEFA organlarının ve polisin yaptığı güvenlik kameraları incelemeleri ve detaylı araştırmaları sonucunda, kulübün aldığı 50 bin avroluk para cezasında sorumluluğunuz olduğu ortaya çıktı. Bu hususta tazminatın ödenmesine yönelik, sizi kulüple iletişime geçmeye davet ediyoruz." ifadelerinin yazılı olduğu bir bir mektup göndererek, cezayı ödeme çağrısı yaptı.

Mektubun 16 taraftara gönderildiği ve taraftarların kişi başı 3 bin avro civarında bir meblağ ödemeye davet edildiği haberde yer aldı.

Kulübün ceza almasına yol açan taraftarlarına yönelik yaptırımlarının bununla sınırla kalmadığı ve bu taraftarlara 3 maç tribünden men cezası da verildiği ifade edilirken, gazetede "Örnek bir ceza" yorumu yapıldı.

 

ETİKETLER: lazio başkanı ceza uefa
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