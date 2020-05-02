Sağlık Bakanı Koca: Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk

Sağlık Bakanı Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze'de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.
Ankara
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