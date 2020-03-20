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Giriş Tarihi : 20-03-2020 15:58

Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak. -

Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak

Ankara

 

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.

Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

 

ETİKETLER: belediyeler su kesintisi abonelikler
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