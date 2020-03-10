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Giriş Tarihi : 10-03-2020 17:36

PFDK'den, Antalyaspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası verdi.

PFDK'den, Antalyaspor'a para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

 

 

ETİKETLER: pfdk antalyaspor para cezası
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