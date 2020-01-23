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Giriş Tarihi : 23-01-2020 17:37

Sivasspor çeyrek finalde

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Sivasspor çeyrek finalde

Malatya

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Demir Grup Sivasspor öne geçti. Yasin Öztekin, sol kanattan taşıdığı topu Mert Hakan Yandaş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan ağlara gitti: 0-1

79. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Hadebe'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

90+2. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın müdahale ettiği top, Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Chebake'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ancak ilk maçı 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

 

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