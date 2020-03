Liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkelerin UEFA ile video konferans yoluyla görüştüğünü belirten Nihat Özdemir, "55 ülkenin federasyonlarının temsilcileri toplantıda yer aldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finallerinin takvimi konusunda bize sunum yaptı. Sunumun ana maddesi, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. Yaşanan koronavirüs olayının etkisiyle 2020 Avrupa Şampiyonası, 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendi. Biz de TFF olarak bu karara destek verdik." diye konuştu.

UEFA'nın bu ay sonunda milli takımların yapacağı hazırlık maçlarının tarihiyle ilgili de değişikliğe gittiğini anlatan Özdemir, "UEFA'ya bağlı ülkelerin milli takımlarının mart ayı sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Bütün maçların haziran ayında oynanması kararı alındı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Avrupa Ligi final maçları için UEFA'nın çalışma grubu oluşturduğunun altını çizen Nihat Özdemir, "Final maçları için çeşitli senaryolar var. Takvimi çalışma grubu belirleyecek. Şartların iyi gitmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi final maçlarının haziran ayı sonuna kadar oynanması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımcı: "EURO 2020 formatında değişikliğe gidilmeyecek"

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın formatında değişiklik yapılmayacağını aktardı.

UEFA'nın yeni alınacak kararlarla ilgili çalışma grubu oluşturduğunu vurgulayan Yardımcı, "EURO 2020 formatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Şu anda 12 şehirde oynanması planlanıyor. Şehir sayısı belki azalabilir ama format aynı kalacak. Gelişmeler gözden geçirilecek." şeklinde görüş belirtti.

Servet Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında EURO 2020'nin Türkiye'de düzenlemesiyle ilgili herhangi bir başvurularının olmadığını kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçının ardından liglerin seyircisiz olarak oynanmasına yönelik yaptığı açıklama ilgili Servet Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim'in, açık konuşmamakla birlikte, kastettiği başkan vekili benim. Aslında kimi kastettiğini herkes çok iyi biliyor. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile görüşmelerde, UEFA yönetim kurulu üyesi olarak toplantıyı, konferans ya da buluşarak mı yaparız, bunu bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. İki hafta önce Amsterdam'da toplantı yaptık. UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile konferans yoluyla toplantı yaptık. Bir de biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Bu kadar hızlı hareket etmenin tek yolu konferans yöntemi olacaktır. Bunları bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. UEFA'da ülkemiz için, takımlarımız için, milli takımımız için, asker selamıyla ilgili nasıl çalıştığımı herkes çok iyi biliyor."

