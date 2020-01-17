EĞİTİM
Giriş Tarihi : 17-01-2020 05:00

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilerin tatilde evlerine ve odalarına kapanmamasını isteyerek, "Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap." ifadesini kullandı. -

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabı üzerinden, yarın başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

 

Yarın yarıyıl tatiline giriyor çocuklar. Bu video onlar için, ama aslında hepimize... Bahşedilen hayatın sonsuz hazinesine çocuklarımızla birlikte ulaşmanız dileğiyle. pic.twitter.com/g74zThOTiY

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2020

 

Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun." değerlendirmesini yaptı.

 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım

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