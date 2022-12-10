6 yaşında çocuk gelin! İddianame kabul edildi, HSK inceleme başlattı... İşte tüm gelişmeler

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafında oyun olarak gösterildiği belirtildi. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda

H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi. H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalar H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi. H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığından istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

ANNEM SAÇLARIMI TARAR SENİN YANINA GÖNDERİRDİ BENİ"

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

22 MAYIS İLK DURUŞMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

HSK'DAN SAVCI İÇİN İNCELEME

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veren savcı hakkında inceleme başlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öne sürülen, daha önce kapatılan Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan ve halen İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı hakkında HSK'ya inceleme izni verdi. İzin sonrası savcı hakkında HSK 1'inci Dairesi'nce inceleme başlatılarak müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

6 YAŞINDA EVLENDİRİLMEYE ARAŞTIRMA KOMİSYONU

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, vakıf yöneticisinin 6 yaşındayken kızını evlendirmesiyle ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı yönündeki soruya "Hem grup başkanımız İsmet Yılmaz Bey hem de Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüştüm. Onların görüşlerini de alarak bu araştırma komisyonunu kurmaya karar verdik" diye konuştu.

Konuyla ilgili gazete haberlerinden sonra savcılık soruşturmasıyla da olayın vahametinin görüldüğüne dikkati çeken Şentop, yargılama sürecinin devam edeceğini, herkesin hak ettiği cezayı alması gerektiğini belirtti.

Çocukların, ülkenin göz bebeği olduğunu vurgulayan Şentop, "Çocuklarımızı istismardan koruma konusunda her türlü tedbirin alınması lazım. Aile Bakanlığı da konuya müdahil oldu, biz de takip edeceğiz. Kim olursa olsun, hangi kesimden, hangi düşünceden olursa olsun suç işleyen insanın bunun karşılığını görmesi lazım" dedi.

BAKAN YANIK: TEK GAYEMİZ ÇOCUĞUN KORUNMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugüne kadar çocukların söz konusu olduğu cinsel istismar, şiddet, ihmal olabilir herhangi bir eylemde bizim tek gayemiz çocuğun korunmasıdır, güvence altına alınmasıdır, rehabilite edilmesidir. Dolaysıyla bu meselede de tek hareket noktamız, mağdurun mağduriyetinin giderilmesi" dedi.

Bakan Yanık "Bizim için bakanlık olarak, hükümet olarak 20 yıldır hiç değişmeyen bir biçimde tek önemli olan konu çocuğun üstün yararıdır, mağdurun korunmasıdır. Çocukların söz konusu olduğu durumlarda çocuklardan başka koruyacağımız hiçbir üstün yarar yoktur. Bu temel hareket noktasından yola çıkarak, bugüne kadar çocukların söz konusu olduğu cinsel istismar, şiddet, ihmal olabilir herhangi bir eylemde bizim tek gayemiz çocuğun korunmasıdır, güvence altına alınmasıdır, rehabilite edilmesidir. Dolaysıyla bu meselede de tek hareket noktamız, mağdurun mağduriyetinin giderilmesi" dedi.

Bakan Yanık, mağdurun neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekle yükümlü olduklarını kaydederek, "Dava sürecinde, hukuki desteğin sağlanması eğer talep ederse sosyal desteğin, ekonomik desteğin bunun sağlanması; devlet olarak biz mağdurun neye ihtiyacı varsa bunu temin etmekle yükümlüyüz. Bu davada biz tarafız bakanlık olarak, bundan daha ötesi yok. Meseleyi dikkatle ve ciddiyetle takip ettiğimizi, daha öncesinden itibaren mağdurun kurumlarımıza müracaatı ile en üst düzey destek sağlanmış, gizliliği sağlanmış, korunması sağlanmıştır. Bu yeni bir vaka değil bakanlık için. Biz bu vakanın başından beri, mağdurun bize geldiği ilk günden beri içindeyiz" diye konuştu.

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Yanık, konunun siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, "Çocuğun istismarı, kadına şiddet siyaset üstü bir meseledir. 'Siyasetin malzemesi yapmayalım' sözünü yeniliyorum. 'Siyaset konuşmasın' değildir bunun anlamı. Hepimiz konuşalım; ama bunun üzerinden bir siyasi rant peşinden koşmayalım. Hiçbir sosyal grubu, eğitim grubunu, ekonomik grubu ayırıp da 'burada şiddet olmaz, burada çocuk istismarı olmaz' diyemiyoruz. O yüzden mesele çok komplike, mesele çok kapsamlı. Herksin mağdur olabileceği bir meseleden bahsediyoruz. O yüzden herkesin bu meseleyi can yakıcı bir mesele olarak ele alıp, ortak çıkması gerekiyor. Bunu siyaseten muhataplarımıza ateş etme aracı kılarsak bu meseleleri çözemeyiz, bu meselenin mağdurları ikincil bir kez daha mağdur olmuş olur. Buna kimsenin hakkı yok. Bu mağdurların siyasetin aparatı olarak kullanılmasına müsaade edemeyiz. Lütfen; mağdurların üzerinden bir siyaset çatışmasına gerek yok. Siyasetin her bir ferdi, grubu, bir araya gelelim ve bu meseleleri çözmeye odaklanalım. Bu meseleler kimseyi istisna tutmuyor, hiçbir sosyal grup böyle bir konudan istisna tutulamıyor. En başından çok dikkatli şekilde takip ettiğimiz bir konu, takip etmeye de devam edeceğiz" dedi.

İBB ekipleri tarafında Hiranur Vakfı'nın kaçak binaları mühürlendi.

İNCE: MAĞARA DEVRİNİN İNSANLARI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı hakkında "Bunu çok net kökünden çözebiliriz. Resmi nikahı olmayana, dini nikah kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Bu kadar basit ve fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam bu nikahı kıymışsa atacaksın hapse. Başka çaresi yok. Resmi nikah olmadan, dini nikah kıyılmaz. Ağır hapis cezasını da koyacaksın. Nasıl çözülür hep birlikte görürüz. 6 yaşında kız çocuğunu evlendirenler eğitim veriyorlarmış. Yurtları, kursları varmış. Dozerle hepsini yıkacağız, mağara devrinin insanları bunlar" dedi.

HDP'Lİ ERSOY: SİYASETİN KONUSU

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Çocuk istismarı tam da siyasetin konusudur. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de çocuğa yönelik istismar da politiktir." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "6 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismarı" iddialarına ilişkin yaptığı konuşmada, kadınlar olarak yaşananlar karşısında üzgün ve öfkeli olduklarını söyledi.

Günler sonra açıklama yapan Bakan Yanık'ın "Çocuk istismarı, çocuğa yönelik istismar vakaları siyasetin konusu değildir" dediğini belirten Ersoy, "Çocuk istismarı tam da siyasetin konusudur. Kadın yönelik şiddet ve kadın cinayetleri de çocuğa yönelik istismar da politiktir. Şu ana kadarki politikalarınızın sonucudur. İstismar mağduru 6 yaşındaki kız çocuğunun kendisi ve çocukları için bir koruma kararı aldırdınız mı? Bütün bunları siyasi derken bunu yaptınız mı?" ifadelerini kullandı.

TİP'Lİ KADIGİL: HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, 6 yaşında çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin, "Bütün toplumsal kesimlerden bu olayın peşini bırakmamalarını istirham ediyorum" dedi.

Bu istismar düzeninden herkesin sorumlu olduğunu savunan Kadıgil, "6 yaşında bir çocuğun hapsedildiği bu istismar düzeninden biz sorumluyuz. İnançlı, inançsız, başörtülü, başörtüsüz fark etmez hepimiz sorumluyuz. 13 yaşında bir çocuğun evlendirebileceğini savunanlarla açık açık mücadele etme zamanıdır. Bu çocukları istismar edenler yargılanacak. Bütün toplumsal kesimlerden bu olayın peşini bırakmamalarını istirham ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.