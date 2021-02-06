SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-02-2021 19:34

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

6 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: Fahrettin iKoca koronavirüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Fenerbahçe2248
  • 2Galatasaray2245
  • 3Beşiktaş2245
  • 4Alanyaspor2341
  • 5Trabzonspor2239
  • 6Hatayspor2338
  • 7Fatih Karagümrük2337
  • 8Gaziantep FK2235
  • 9Antalyaspor2230
  • 10Yeni Malatyaspor2229
  • 11Göztepe2226
  • 12Çaykur Rizespor2326
  • 13Kasımpaşa2326
  • 14Sivasspor2225
  • 15Konyaspor2124
  • 16Başakşehir FK2324
  • 17Kayserispor2223
  • 18BB Erzurumspor2221
  • 19Gençlerbirliği2220
  • 20MKE Ankaragücü2118
  • 21Denizlispor2217
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA