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ABD'deki yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 dramı: 10 bin 217 ölü

ABD'deki yaşlı bakımevlerinde kalan 10 bin 217 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, uzmanlar, bu kadar çok ölümün nedeninin test yetersizliği olduğunu belirtti.