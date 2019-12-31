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Giriş Tarihi : 31-12-2019 08:55

İstanbul'da fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu

İstanbul'un Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

İstanbul'da fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Beykoz'a bağlı Çubuklu Mahallesi Buket Sokağı'ndaki iki katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla yola uçarken, düşen parçalar nedeniyle sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Kars Sokağı'nda da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uçan çatıyı bölgeden kaldırdı.

Avcılar'da bina dış cephesine kurulan iskele koptu

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde ise bir binaya mantolama için kurulan iskelenin bağlantıları fırtına nedeniyle koptu.

Yaklaşık 15 metrelik iskele çevredekiler için tehlike oluştururken, olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İskelenin yıkılması yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu önlendi.

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ETİKETLER: istanbul fırtına beykoz ümraniye
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