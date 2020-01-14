EKONOMİ
Giriş Tarihi : 14-01-2020 11:13

Cep telefonu alımında vade düştü

BDDK, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını düşürdü.

Cep telefonu alımında vade düştü

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürdü.

BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırı 3 ay olarak belirlendi. Söz konusu vade sınırı, 26 Şubat 2019'da yayımlanan yönetmelik kapsamında, 6 ay olarak uygulanıyordu.

Söz konusu değişikliğin ardından, ilgili madde yeni yönetmelikte şu şekilde yer aldı:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 684'üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı, nihai fatura değeri 120 bin Türk lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır."

Öte yandan yönetmeliğe, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak, söz konusu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olduğuna dair yeni bir fıkra eklendi.

Bu arada, söz konusu maddenin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te yer alması dolayısıyla, değişiklikler bu yönetmelikte de yapılarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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