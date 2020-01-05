GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-01-2020 17:55

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul

Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: meteoroloji yağur istanbul
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA