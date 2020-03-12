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Giriş Tarihi : 12-03-2020 14:50

Twitter koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Twitter koronavirüs nedeniyle tüm personeline evden çalışma zorunluluğu getirdi

Ankara

 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi.

Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.

 

ETİKETLER: TWİTTER KORONAVİRÜS KOVİD-19
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