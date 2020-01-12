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Giriş Tarihi : 12-01-2020 14:35

İran’da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

İran’da milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı reddedildi.

İran’da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

Tahran

İran’da 21 Şubat’ta yapılacak milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı kabul edilmedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, reformistlerin önemli isimlerinden Ali Mutahhari, Mahmud Sadıki, İlyas Hazreti, Gulamrıza Haydari, Fatma Saidi ve Tayyibe Siyavuş'un adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi (Nigehban) tarafından veto edildi.

Muhafazakar simalardan Hüseyin Nakevi Hüseyni'nin de adaylığı reddedildi. 

Tasnim haber ajansına göre de reformistlerden Muhammed Rıza Tabeş, Behruz Nimeti, Hamide Zerabadi ve muhafazakarlardan Gulamrıza Katib ile Nadir Kazipur'un da adaylığı veto edildi. 

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ETİKETLER: iran seçim aday
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