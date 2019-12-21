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Giriş Tarihi : 21-12-2019 15:18

Ceren Özdemir'in katil zanlısı pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Poyraz,"Sanığın, Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. -

Ceren Özdemir'in katil zanlısı pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
Ordu Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına 23 Aralık Pazartesi günü başlanacak. Sanık Arduç, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ceren Özdemir'i öldürdüğü ve yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanarak Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iki ayrı iddianame kapsamında açılan "Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin dava"da Pazartesi günü saat 10.00'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Van'da tutuklu bulunan sanık Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulması bekleniyor. Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceren'e karşı gerçekleştirilen eylemin sadece Ordu'da değil, tüm Türkiye'de yankı bulduğunu söyledi. Olayın üzerinden çok zaman geçmeksizin hemen sanığın yakalanarak tutuklandığını belirten Poyraz, savcılığın da bir hafta içinde soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladığını dile getirdi. Hem ailenin "şahsi vekaletnameli avukatı" hem de "Ordu Baro Başkanı" sıfatıyla davayı takip edeceklerini anlatan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailenin yanında bulunacağız. Baro tüzel kişiliği olarak dosyaya katılma talebinde bulunacağız. Hem baronun asli görevlerinden biri olan hukukun üstünlüğü, insan haklarının korunması noktasında görevimizi yapmaya çalışacağız hem de ailenin hukukunun tam olarak korunması, yerine getirilmesi ve sanığın Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen en ağır cezayla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız." Poyraz, araştırılmasını istedikleri birkaç husus bulunduğunu, bunlar üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "O hususlara ilişkin mahkemeden talepte bulunacağız. Davanın ilk duruşmada sonlanacağını çok fazla düşünmüyorum." dedi. Öte yandan, Arduç, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında açılan davada da 10 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Olay Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı. İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.  
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