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Giriş Tarihi : 14-01-2020 11:22

Otobüs seferlerinde sömestir bereketi

17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatil dönemi için satışa sunulan otobüs biletlerinin tükenmek üzere olduğu bildirildi.

Otobüs seferlerinde sömestir bereketi

Ankara

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, 17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatil dönemi için satışa sunulan biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirterek, yolculuk için otobüsü tercih edeceklerin acele etmesi gerektiğini bildirdi. 

Yıldırım, AA muhabirine, 17 Ocak'ta çocukların karne almasıyla sömestir tatilinin başlayacağını, bunun da otobüs firmalarındaki hareketliliği artırdığını söyledi.

Tatil dolayısıyla yolculukların 16 Ocak Perşembe akşamı başlamasını beklediklerini ifade eden Yıldırım, "Sömestir tatil dönemi için satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Tatile gitmek isteyen vatandaşlarımızdan otobüsü tercih edeceklerin, bilet almak için acele etmesini öneriyorum." dedi.

Yıldırım, dönüşlerin 1-2 Şubat döneminde yoğunlaşacağını dile getirdi.

Tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını vurgulayan Yıldırım, özellikle bu bölgelere yönelik otobüs biletlerinin gidiş-dönüş alınması önerisinde bulundu.

Korsan bilet uyarısı

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğine dikkati çekerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını anlattı.

Vatandaşların, hafta sonlarının da dahil olmasıyla 16 günlük tatili fırsat bildiklerini belirten Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günlük sömestir tatilini süresinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bilet almayı düşünenlerin acele etmesini isteyen Yıldırım, korsan bilet konusunda da uyarıda bulundu.

"Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüslerin firmalarından bilet alsın." diyen Yıldırım, mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmemesi gerektiğini bildirdi.

Mustafa Yıldırım, "Tatil dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarında artış olmayacak ancak normal zamanda uygulanan yüzde 10'luk indirim tatil dönemlerinde uygulanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER: OTOBÜS SEFERLERİ SÖMESTR TATİL
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