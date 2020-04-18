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ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın kişi koronavirüsten öldü

Eski New York Vali Yardımcısı Betsy McCaughey, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok." dedi.