Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."

Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı

Öte yandan, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında (Ankaray, Metro ve Otobüs) geçici süreyle kullanıma kapatıldı.

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