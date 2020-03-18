Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Ordu'dan fındıklı destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 81 ilde 81 okula fındık gönderme sözü verdi.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."

Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.