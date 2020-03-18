GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-03-2020 16:03

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Ordu'dan fındıklı destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 81 ilde 81 okula fındık gönderme sözü verdi.

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Ordu'dan fındıklı destek

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter'da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." açıklamasına yanıt verdi. 

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Mehmet Hilmi Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"40 dakika teneffüs demek, bolca enerji ihtiyacı demek. Sayın Bakanım, çocuklarımızın enerjiye ihtiyaç duyacağı bu uzun teneffüste onların mutluluklarına Ordu fındığıyla ortak olmak istiyoruz. 81 ilde 81 okula fındıklar bizden."

Öte yandan, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 81 ildeki okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçildi.

 

ETİKETLER: milli eğitim bakanı ziya selçuk ordu ilk tenefüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA