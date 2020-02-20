Albayrak: Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık." dedi.

Gaziantep

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle "kriz sevdalılarını" hüsrana uğrattıklarını söyledi.

Albayrak, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programında, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürdükleri reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'in cesur, özgüvenli ve ülkesinin derdi ile dertlenen iş dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade etti.