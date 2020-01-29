Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 9'uncu sınıflarımıza yaklaşık 600 bin çocuğumuz daha başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenci sayısının artmasına ilişkin "Bizim işimiz çözüm üretmek. 9'uncu sınıflarımıza normal mevcudun üzerinde yaklaşık 600 bin çocuğumuz daha başlayacak" dedi.

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti, soruları yanıtladı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa taslağına ilişkin teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra tasarının TBMM'ye geleceğini belirten Selçuk, "Bu konuda kararı Meclis verecek." diye konuştu.

Selçuk, tasarı taslağında halkın özel okullara güveni ve öğretmenlerin bazı hakları konusunda içeriklerin bulunduğuna işaret etti.

2020-2021 eğitim öğretim yılında pilot olarak başlatılacak Yeni Ortaöğretim Tasarım Programı kapsamında ders saatlerinin azaltılacağının belirtilmesi ve bu öğrencilerin nasıl bir üniversite sınavına gireceğinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak. Bizim problemimiz şu anda o çocukların, sınavda hangi soruyla karşılaşacakları değil. Bizim problemimiz, bu çocuklarla ilgili senaryonun 2025'e kadar nasıl yönetileceği. Bu bütünsel bir şey. Buna, 'Çocuklar sınavda ne yapacak? diye bakmıyoruz. Buna ilköğretimin, ortaöğretimin dünyayla uyumlu bir gelecek perspektifi içeren bir bakış acısıyla, bütünsel proje olarak bakıyoruz. Meseleyi sınava indirgersek o projenin gerçek değerini ya da hedefini biraz kaçırmış oluyoruz."

"Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot uygulamasının ne zaman başlayacağı" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Ayrıntıları zamanı geldiğinde açıklacacağız." ifadesini kullandı.

Selçuk, "Gelecek yıl 9'uncu sınıflar için ek 600 bin kapasite yaratabilecek misiniz? " sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim işimiz çözüm üretmek. 9'uncu sınıflarımıza normal mevcudun üzerinde 600 bin çocuğumuz daha başlayacak. Hangi senaryolarla, hangi yöntemler, teknikler kullanılarak yapılacak bununla ilgili elimizde bir çözüm havuzu var. Bu havuzu genel bir havuz olarak görmüyoruz. İl il, ilçe ilçe her birine ayrı ayrı çalışıyoruz. Bunları nerede, nasıl çözeriz, bununla ilgili senaryo çalışması, modelleme yaptığımız bir bilgisayar yazılımı var. Elimizdeki bölgelerdeki öğretmen, öğrenci oranları, sınıf, sandalye, öğrenci için sıra ile ilgili çok fazla parametreyi eş zamanlı değerlendirip optimal çözümü ortaya koyuyor."