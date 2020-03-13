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Giriş Tarihi : 13-03-2020 14:46

Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.

Beşiktaş

Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi.

 

ETİKETLER: GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER LİG DERBİ FUTBOL
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