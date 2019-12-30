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Giriş Tarihi : 30-12-2019 08:46

İzmir'de peş peşe 2 cinayet

İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, evine gelen maskeli kişi tarafından silahla öldürüldü. Olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta ikamet eden bir doktorun eşi de evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de peş peşe 2 cinayet

İzmir

Alınan bilgiye göre, Torbalı Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Park'ı Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Park, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu olaydan kısa süre sonra Park'ın evine yaklaşık 600 metre uzaklıkta, Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de ikametinde silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İlk tespitlere göre, şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istediği, tehditle evine kadar götürdüğü, burada çıkan tartışma sonucunda ateş ettiği Hatice Gülcemal'i öldürdüğü öğrenildi. 

Polis ve jandarma kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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ETİKETLER: izmir doktor cinayet
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