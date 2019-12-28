SAĞLIK
Giriş Tarihi : 28-12-2019 12:19

Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut: Umudum sizdeyse umut olun

Öksürük şikayetiyle başvurduğu hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut, kök hücre bağışı için "umudum sizdeyse umut olun" çağrısı yaptı.

Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut: Umudum sizdeyse umut olun

Bursa

Bursa'da yaşayan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut, lenf kanserini yenmek için uygun kök hücre bulunmasını bekliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde ikinci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Elif Azra Bulut, 3 ay önce öksürük ve nefes almada zorluk şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi süren Bulut, ilik nakliyle sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

"Yüksek moral önemli"

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin, sevdiklerinin desteğiyle yüksek moralle hastalığa karşı çabaladığını söyledi.

Bulut, bu hastalıkla mücadelede moralin ne kadar önemli olduğunu yaşamayanın bilemeyeceğini ifade ederek, okuluna ara verdiğini, ancak sınıf arkadaşlarının, hocalarının desteğini hep yanında hissettiğini belirtti.

 

Tedavisinin olumlu seyrettiğini anlatan Bulut, "Şu anda vücudum kanserden tamamen temizlenmiş durumda. Böyle devam ederse ilik nakline geçeceğiz. Her şeyin sonuna kadar gideceğim." dedi.

Bulut, sağlığına kavuşması için ilik nakli gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kardeşlerimden kan alındı ama uyuşmadı. Türkiye genelinde nakil havuzuna girdik. Eğer uyuşan olursa ve o kişi kabul ederse birbirimizi tanımamak şartıyla nakil yapılacak denildi. Ama henüz bir uyuşma çıkmadı. İnsanlara vicdan çağrısı yapıyorum. Bizim canımız sizin kanınızda. Yapılan bağış ile bir hayat kurtarılacak. Kızılaya kök hücre bağışı çok önemli. Bağış yaptıktan sonra ilik uyarsa bana nakil edildiğinde belki de hayatım kurtulacak. Değer bence. 'Benim kemiğim acır' diye düşünmeyin, acısın, belki bir çocuğu, bir amcayı kurtaracaksın."

Kanseri yenen insanları duydukça mutlu olduğunu ifade eden Bulut, "Eğer umudum sizdeyse lütfen umut olun." dedi.

Hemotaloji uzmanı olmak istiyor

Elif Azra Bulut, sağlığına kavuşup eğitimini sürdürmeyi istediğini anlatarak, "Tıbbi kariyerim açısından hematoloji bölümüne yöneldim. Eğer olursa en iyisi olacak. Görmüş geçirmiş birisi olarak en iyisi olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

 

ETİKETLER: Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut
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