SİYASET
Giriş Tarihi : 02-04-2020 06:56

Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs salgını konusunda videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs salgını konusunda videolu mesaj

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajında, koronavirüs salgını nedeniyle iktidarın haklı olarak pek çok yerde karantina uyguladığını, vatandaşların da bu kurala uyduğunu belirtti.

"Karantina uygulanan yerlerde, hanelerde bu kişilerin ihtiyaçları nasıl ve kim tarafından karşılanacak?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, aslında bu sorunun cevabını Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 83'üncü maddesinin verdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"83'üncü madde diyor ki: 'Karantina uygulanan yerlerde vatandaşların iaşesi, ibatesi, yiyeceği, içeceği, elektriği, doğal gazı, suyu, kirası, siyasi iktidar tarafından kanundaki tanıma göre hükümet tarafından karşılanır.'

Ben buradan bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyelerine açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları valilik tarafından karşılanıyor mu karşılamıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor? Bunları araştırınız. Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem. Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devletin kendisini göstermesi lazım. O vatandaşların yiyeceğini, içeceğini, doğal gazını, elektriğini, suyunu karşılaşsınlar, masrafını karşılasınlar. Yapmadıkları takdirde biz onların haklarını sonuna kadar arayacağız ve savunacağız."

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