SAĞLIK
Giriş Tarihi : 03-04-2020 13:52

Sağlık Bakanlığı'ndan canlı yayında kura çekimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kurası çekildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan canlı yayında kura çekimi yapıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimi bugün Sağlık Bakanlığında canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. 

Bakanlık, personel istihdamına yönelik yapılacak tüm kura çekimlerini, noter huzurunda, canlı yayında, daha önce yapılan salona katılımcı almayarak gerçekleştirmeye devam edecek. 

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kura başvuruları için gerekli evrak ise artık Bakanlığa gönderilmeyecek, kura başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda sisteme yüklenecek. 

 

 

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ETİKETLER: korona virüs
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