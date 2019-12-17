'Küreselciler para kaybetmemizi istiyor'

ABD Başkanı Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." dedi. -

Washington/Doha ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyalet ve yerel yönetim yöneticileri ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Çin ile yaptığı birinci faz ticaret anlaşması için "daha önce böyle bir anlaşma hiç yapılmamıştı" sözlerini kullanan Trump, küreselcilere yüklendi. Trump, "Küreselciler, ABD mallarının üretimi için dış kaynak kullanıyordu. Bazı küreselciler bizim gerçekten para kaybetmemizi istiyor. ABD, bu insanların umurunda bile değil." görüşünü paylaştı. "Bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından hoşlanmıyorum" Küreselcilerin bütçe açığını da umursamadığını savunan Trump, "Ben küreselcilerin tam tersiyim. Ben bütçe açıklarını sevmiyorum. Ben bu ülkede fabrikaların ve tesislerin kapatılmasından, başka bir ülkeye gitmelerinden de hoşlanmıyorum." diye konuştu. Trump, ülkedeki durumu uzun yıllardır izlediğini belirterek, "Ben küreselci değilim. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkeye sahip çıkacağız." diye konuştu. Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson telefonda görüştü Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Trump'ın, Johnson'ı İngiltere'deki seçimlerde galibiyetinden dolayı kutladığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması müzakereleri dahil olmak üzere birçok konuda işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik bağlılıklarını bir kez daha teyit etti." ifadesine yer verildi. Johnson geçen hafta perşembe günü İngiltere'de yapılan erken genel seçimden galibiyetle çıkmıştı. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamlamış, böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara gelmişti. Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu. Katar Emiri Trump'ı aradı Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Trump'ı telefonla aradı. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ele alındı. Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerinden olmak üzere yaklaşık 13 bin ABD askeri bulunuyor. ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığı olma özelliği taşıyan bu üs, DEAŞ'a karşı verilen savaşta kullanılıyor.