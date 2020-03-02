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Giriş Tarihi : 02-03-2020 15:17

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xVLNYqc2v8

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2020

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

 

 

ETİKETLER: msb barış pınarı harekatı terörist
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