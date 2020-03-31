GÜNCEL
Giriş Tarihi : 31-03-2020 14:47

Bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurulara ilişkin süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Bireysel başvuruya ilişkin süreler durduruldu

 

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuDÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son verilerŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli önlemler alan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. 

Anayasa Mahkemesinden yapılan duyuruda, bireysel başvuru sürelerine ilişkin kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Duyuruda, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin sürelerin, yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26 Mart 2020'de çıkarılan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci maddesi kapsamında, 13 Mart 2020'den 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.

 

 

ETİKETLER: bireysel kovid-19 koronavirüs anayasa mahkemesi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA