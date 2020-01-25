THY yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

Türk Hava Yolları, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu iki şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.