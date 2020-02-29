SPOR
Giriş Tarihi : 29-02-2020 16:21

Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde bu hafta sonu oynanması gereken, aralarında Juventus-Inter maçının da olduğu 5 karşılaşmanın mayısa ertelendiği açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle İtalya Serie A'da 5 maç ertelendi

Roma

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi. 

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alındı.

Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

 

ETİKETLER: koronavirüs itala seri a maç italya birinci futbol ligi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2348
  • 2Başakşehir FK2346
  • 3Galatasaray2345
  • 4Sivasspor2345
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2338
  • 8Göztepe2234
  • 9Gaziantep FK2331
  • 10Gençlerbirliği2327
  • 11Antalyaspor2325
  • 12Yeni Malatyaspor2224
  • 13Denizlispor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2320
  • 18Kayserispor2316
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA