'Otomotiv üssü'nden dış pazara günde 1343 araç gönderildi

Otomotiv devleri TOFAŞ, OYAK Renault ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da, 2019'da günde 1676 araç üretildi, bunların yüzde 80,13'lük kısmı olan 1343 adedi ihraç edildi.

Bursa

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayi Derneği verilerinden derlediği bilgiye göre, Bursa'da kurulu TOFAŞ, OYAK Renault ve Karsan, traktörler hariç geçen seneki toplam 1 milyon 461 bin 244 adetlik üretimin yüzde 41,88'ini (611 bin 986 adet), 1 milyon 252 bin 586 adetlik ihracatın da yüzde 39,14'ünü (490 bin 302) gerçekleştirdi.

OYAK Renault'un üretimde ve ihracatta ikinci sırada yer aldığı 2019'da, TOFAŞ üretimde üçüncü ve ihracatta dördüncü oldu.

Bursalı devlerin üretimdeki payı

Firma bazında geçen sene 342 bin 777 adet araç üreten Bursalı OYAK Renault, toplam üretimin neredeyse dörtte birini (yüzde 23,1) tek başına sağlayarak, yılı bu bazda ikinci kapattı.

Üretimde Ford Otosan'ın 369 bin 35 araç ve yüzde 24,8 payla yılı lider kapattığı sıralamada, başka bir Bursalı otomotiv devi TOFAŞ, 264 bin 196 araç ve yüzde 17,8 payla üçüncü sırada yer aldı. Toyota 251 bin 949 araç ve yüzde 17 payla dördüncü, 177 bin 993 araç ve yüzde 12 payla Hyundai Assan beşinci bitirdi.

Bursalı diğer firma Karsan'ın 5 bin 13 araçlık üretimiyle birlikte, toplam üretimin yüzde 41,8'inin (611 bin 986 adet) karşılandığı Bursa'da, günde 1676, saatte 69 araç üretildi.

İhracatta liderlik koltuğu Ford Otosan'da

Türk otomotiv endüstrisi, 2019 yılında traktörler hariç toplamda 1 milyon 252 bin 586 adetlik ihracat gerçekleştirdi.

Geçen sene 333 bin 734 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 26,64'üne imza atarak birinci sırada yer aldı.

Ford Otosan'ı, OYAK Renault ve Toyota izledi. İhracatta, 295 bin 275 araç ve yüzde 23,57 payla OYAK Renault, 227 bin 19 araç ve yüzde 18,17 payla Toyota, 194 bin 107 araç ve yüzde 15,50 payla TOFAŞ ve 169 bin 803 araç ve yüzde 13,56 payla Hyundai Assan sıralandı.

Karsan'ın 2 bin 713 adetlik dış satımıyla birlikte 2019'da toplam ihracatın yüzde 39,4'ünü gerçekleştiren Bursa'dan, günde 1343, saatte 55 araba ihraç edildi.