GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-03-2020 14:19

Altun: CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

Altun: CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

 

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası 

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER: fahrettin altun cimer- kovid-19 koronavirüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2552
  • 2Başakşehir FK2552
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2534
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2631
  • 11Gençlerbirliği2628
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Yeni Malatyaspor2525
  • 15Çaykur Rizespor2525
  • 16Konyaspor2523
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA