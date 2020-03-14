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Altun: CİMER'e Kovid-19 ile ilgili bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.