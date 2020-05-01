Pandemi döneminde ameliyathanelerde enfeksiyon kontrol önlemleri güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüs sürecinde ameliyat edileceklerin, bu hastalık için ayrılmış ameliyat odası dışında ön hazırlık ya da ayılma odası gibi başka herhangi bir yerde durmaması gerektiği bildirildi.
Ankara
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